Gesellschaft
Liebesg´schichten und Heiratssachen (7/10)
Sie suchen die Liebe, die große G’schicht, das letzte Puzzleteil fürs Glück: Nina Horowitz bringt auch in der neuen Staffel wieder die charmantesten und authentischsten Singles des Landes vor die Kamera.
- Produktionsland und -jahr:
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- Datum:
- Sendetermin
- 05.09.2026
- 12:15 - 13:00 Uhr
Gemeinsam ist es schöner: Sechs Singles gehen mit Nina Horowitz auf eine herzerwärmende Reise, um die Liebe ihres Lebens zu finden und sich von der Einsamkeit zu verabschieden.
August aus dem Waldviertel hält nach einer neuen Liebe Ausschau, mit der er Hand in Hand dem Sonnenuntergang entgegen gehen kann, Christine aus dem Salzburgerland hat hohe, auch erotische Ansprüche an den Mann ihrer Wahl und Hans aus der Steiermark sucht eine Frau, mit der er das Tanzbein schwingen kann.
Friederike aus Salzburg möchte ihren Platz an der Sonne mit einem liebenswerten, aber großherzigen, "richtigen Kerl" teilen, der junge Alex aus der Steiermark sucht eine Partnerin, die wie er einen starken Kinderwunsch verspürt und Eveline aus Kärnten glaubt fest daran, dass sich der Richtige irgendwo für sie zu finden ist.