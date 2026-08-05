Liebesg´schichten und Heiratssachen (7/10)

August aus dem Waldviertel hält nach einer neuen Liebe Ausschau, mit der er Hand in Hand dem Sonnenuntergang entgegen gehen kann, Christine aus dem Salzburgerland hat hohe, auch erotische Ansprüche an den Mann ihrer Wahl und Hans aus der Steiermark sucht eine Frau, mit der er das Tanzbein schwingen kann.



Friederike aus Salzburg möchte ihren Platz an der Sonne mit einem liebenswerten, aber großherzigen, "richtigen Kerl" teilen, der junge Alex aus der Steiermark sucht eine Partnerin, die wie er einen starken Kinderwunsch verspürt und Eveline aus Kärnten glaubt fest daran, dass sich der Richtige irgendwo für sie zu finden ist.