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Nina Horowitz.

Gesellschaft

Liebesg´schichten und Heiratssachen (6/10)

Zu zweit ist das Leben schöner - nach diesem Motto begeben sich in Folge 6 wieder sechs Menschen gemeinsam mit Nina Horowitz auf die Suche nach dem neuen Glück.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
29.08.2026
12:15 - 13:00 Uhr

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rote Luftballons vor blauem Himmel, ein Ballon trägt den Schriftzug "Liebesgeschichten und Heiratssachen"

Liebesg´schichten und Heiratssachen

Martina träumt von einem eleganten Herrn mit guten Manieren, der zu ihr steht, Christian aus dem Lavantal ist ein Gentleman, der der Richtigen sein Herz verschenken möchte und die sportliche Christiane aus Niederösterreich freut sich auf's Kuscheln mit dem Mann, der sich Zeit für sie nimmt.

Globetrotter Harald aus dem Wienerwald träumt von einer Partnerin, mit der er viel unternehmen kann, Dagmar aus dem Inntal ist offen für Liebe und Romantik und Lukas aus Graz möchte beim richtigen, liebenswerten Mann wieder Schmetterlinge im Bauch spüren.

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