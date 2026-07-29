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Nina Horowitz.

Gesellschaft

Liebesg´schichten und Heiratssachen (5/10)

Mit Liebe gegen die Einsamkeit: Unter diesem Leitgedanken starten sechs Menschen eine emotionale Suche nach einem neuen Kapitel des Glücks, begleitet von Nina Horowitz.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
15.08.2026
12:15 - 13:00 Uhr

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rote Luftballons vor blauem Himmel, ein Ballon trägt den Schriftzug "Liebesgeschichten und Heiratssachen"

Liebesg´schichten und Heiratssachen

Die energievolle Marianne aus Niederösterreich hält nach einem Mann Ausschau, mit dem sie allerlei Unfug veranstalten kann, Wolfgang aus Kärnten ist bereit sein Herz an seine Dame zu verschenken, und ihr Gutes tun, und Gitti aus Wien glaubt daran, dass es den Mann ihrer Träume irgendwo geben muss. Neurologe Hannes aus Linz sucht eine liebreizende Partnerin für einen gemeinsamen, nachhaltigen Lebenswandel, Binerl aus Wien ist wieder bereit für die Liebe, sie möchte für jemanden da sein, dem sie auch viel bedeutet und Tobias aus Oberösterreich hat das Onlinedating satt - er sucht eine ernsthafte Beziehung, um eine Familie zu gründen.

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