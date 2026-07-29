Liebesg´schichten und Heiratssachen (5/10)

Die energievolle Marianne aus Niederösterreich hält nach einem Mann Ausschau, mit dem sie allerlei Unfug veranstalten kann, Wolfgang aus Kärnten ist bereit sein Herz an seine Dame zu verschenken, und ihr Gutes tun, und Gitti aus Wien glaubt daran, dass es den Mann ihrer Träume irgendwo geben muss. Neurologe Hannes aus Linz sucht eine liebreizende Partnerin für einen gemeinsamen, nachhaltigen Lebenswandel, Binerl aus Wien ist wieder bereit für die Liebe, sie möchte für jemanden da sein, dem sie auch viel bedeutet und Tobias aus Oberösterreich hat das Onlinedating satt - er sucht eine ernsthafte Beziehung, um eine Familie zu gründen.