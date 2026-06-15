Liebesg´schichten und Heiratssachen (2/10)

In Folge 2 hilft Nina Horowitz Amor auf die Sprünge: Kai aus dem Mittelburgenland hat das Online-Dating satt - er möchte auf diesem Wege einen Mann für Weinwanderungen und gemütliche Abende kennenlernen, Inge aus dem Südburgenland weiß, dass sie ihr restliches Leben nicht mehr allein sein möchte und Bernd aus dem Murtal sehnt sich nach einer Frau mit schönen Augen, mit der er eine liebevolle Beziehung führen kann.



Alice aus Wien möchte einen Mann kennenlernen, bei dem sie wieder Schmetterlinge im Bauch fühlen kann, Manfred aus Salzburg träumt von einer Frau, die elegant und rustikal zugleich ist und Renate glaubt daran, dass sie den Richtigen für romantische Spaziergänge finden kann.