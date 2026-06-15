Gesellschaft
Liebesg´schichten und Heiratssachen (1/10)
"Ein Sommer ohne Liebesg'schichten ist wie ein Himmel ohne Sterne" sagte Nina Horowitz, die das ORF-Erfolgsformat seit Juli 2020 als Interviewerin und Gestalterin weiterführt. Start der 30. Staffel.
- Produktionsland und -jahr:
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- Datum:
- Sendetermin
- 18.07.2026
- 12:10 - 13:00 Uhr
In der ersten Folge sucht die agile Silvana aus Niederösterreich einen Mann, der nicht perfekt sein muss, aber lieben und geliebt werden kann. Otto, ebenfalls aus Niederösterreich, will einfach nicht mehr allein sein und Brigitta aus dem Waldviertel sucht den Traummann, bei dem die Erotik nicht zu kurz kommen darf. Michl, ein 51-jähriger Bäcker aus Tirol, hält nach einer natürlichen, liebevollen Frau Ausschau, Karin aus Linz träumt von einer kulturaffinen Gefährtin an ihrer Seite, mit der sie ihr Leben teilen kann und der 33-jährige Daniel aus Graz sucht eine treue Partnerin mit einem bezaubernden Lächeln.