Liebesg´schichten und Heiratssachen (1/10)

In der ersten Folge sucht die agile Silvana aus Niederösterreich einen Mann, der nicht perfekt sein muss, aber lieben und geliebt werden kann. Otto, ebenfalls aus Niederösterreich, will einfach nicht mehr allein sein und Brigitta aus dem Waldviertel sucht den Traummann, bei dem die Erotik nicht zu kurz kommen darf. Michl, ein 51-jähriger Bäcker aus Tirol, hält nach einer natürlichen, liebevollen Frau Ausschau, Karin aus Linz träumt von einer kulturaffinen Gefährtin an ihrer Seite, mit der sie ihr Leben teilen kann und der 33-jährige Daniel aus Graz sucht eine treue Partnerin mit einem bezaubernden Lächeln.