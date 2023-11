Weihnachtsstimmung in Schneeberg

Was sind die drei Weltwunder von Schneeberg? Erstens, der herrliche Bergmannsdom St. Wolfgang mit seinem dreiflügeligen Altar von Lukas Cranach. Der wurde von den Schneebergern im Zweiten Weltkrieg gerettet, während es im Gotteshaus schon krachte und brannte. Der Wiederaufbau der Natursteinkirche ist eine Geschichte, die der Auferstehung der Dresdner Frauenkirche gleichkommt.



Das zweite Wunder: Die geschnitzte und singende und tanzende Dorfkirmes im Museum für bergmännische Volkskunst Schneeberg. Das insgesamt voller Wunder ist: Es beherbergt die größte Sammlung an Weihnachtsbergen und mechanischen Bergwerken weltweit. Die Pyramiden dort fallen in XXL aus. Geöffnet hat das Museum ganzjährig.



Und das sind drittens all die wunderbaren Menschen, die so fleißig wie findig schaffen und im Sommer schöne Dinge bauen, die dann Weihnachten unter den Baum gelegt werden können.



Überhaupt ist in Schneeberg eigentlich immer Weihnachten. Selbst im Juli. Da halten sie dort mit dem sogenannten Bergstreittag eine Bergparade ab, da marschieren die Traditionsknappen in St. Wolfgang ein. Und am Markt schnitzt Lars Neubert derweil hüfthohe Holzfiguren. Einen Engel zur Geburt eines Mädchens und einen Bergmann, wenn ein Junge auf die Welt kommt. Und manche Familie bereitet im ersten Adventsglanz ihren Stollenteig "drham" noch selber.