  4. Ländermagazin vom 6. Dezember 2025
Ländermagazin vom 6. Dezember 2025

Wie blicken kreative Menschen auf das Leben? Was hat sie geprägt, was haben sie verändert, welche Rolle spielt ihre Kunst dabei und was ist für sie wichtig geworden? Fünf Perspektiven.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
06.12.2025
14:05 - 14:35 Uhr

Ländermagazin

Von Thorsten Thormaehlen, Fotograf aus Wiesbaden, Sabine Nietmann, Ordnungscoach aus Frankfurt, dem Bildhauer Khalid Dayani, der Kriegsschrott zu Skulpturen macht, Melanie Straub, die am Schauspiel Frankfurt gastiert und Frank Brabant, der sich mit Kunst umgibt.

