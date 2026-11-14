Ländermagazin vom 5. Dezember 2026

Außerdem wird das gesamte Haupthaus am Theaterplatz modernisiert. Doch es sind nicht nur die Gebäude in der Stadt, auch der Park an der Ilm wird sich langfristig verändern müssen - möglichst so, dass es niemandem auffällt. Die heimischen Bäume sind stark von der anhaltenden Hitze und Trockenheit betroffen. Der Park braucht Ersatzpflanzungen, ohne seine Wirkung als großes Landschaftsbild zu verlieren. Weimar hat Investitionen in Millionenhöhe vor sich.



Peggy Patzschke trifft Influencer, die einen erfrischenden Blick auf die Stadt haben. Sie hilft mit, den Innenhof des Wohngemeinschaftsprojekts in der Alten Feuerwache zu begrünen und lässt sich die ehemalige Sendehalle des Senders Weimar zeigen. Ursprünglich sollte diese eine Gedächtnishalle für Friedrich Nietzsche sein, wurde allerdings nie dafür genutzt. Bis 2000 stand sie dann lange leer und verwahrloste als ein "Lost place". Jetzt hat sich ein Investor der Halle angenommen und etabliert sie als einen weiteren Kulturort in einer der bekanntesten Kleinstädte in der Welt.