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Ländermagazin vom 5. Dezember 2026

Ab 2027 wird das Goethe-Wohnhaus geschlossen, weil es umfassend saniert wird. Die letzte Sanierung war vor über 50 Jahren und ist lange überfällig.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
05.12.2026
14:05 - 14:35 Uhr

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Dennoch sind in dieser Zeit das Haus und seine Sammlungen geöffnet - nur eben digital. Gebaut wird auch für das Deutsche Nationaltheater. Das platzt aus allen Nähten und bekommt endlich einen Erweiterungsbau für den Malsaal und die bühnenbildnerischen Gewerke.

Außerdem wird das gesamte Haupthaus am Theaterplatz modernisiert. Doch es sind nicht nur die Gebäude in der Stadt, auch der Park an der Ilm wird sich langfristig verändern müssen - möglichst so, dass es niemandem auffällt. Die heimischen Bäume sind stark von der anhaltenden Hitze und Trockenheit betroffen. Der Park braucht Ersatzpflanzungen, ohne seine Wirkung als großes Landschaftsbild zu verlieren. Weimar hat Investitionen in Millionenhöhe vor sich.

Peggy Patzschke trifft Influencer, die einen erfrischenden Blick auf die Stadt haben. Sie hilft mit, den Innenhof des Wohngemeinschaftsprojekts in der Alten Feuerwache zu begrünen und lässt sich die ehemalige Sendehalle des Senders Weimar zeigen. Ursprünglich sollte diese eine Gedächtnishalle für Friedrich Nietzsche sein, wurde allerdings nie dafür genutzt. Bis 2000 stand sie dann lange leer und verwahrloste als ein "Lost place". Jetzt hat sich ein Investor der Halle angenommen und etabliert sie als einen weiteren Kulturort in einer der bekanntesten Kleinstädte in der Welt.

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