Ländermagazin vom 31. Mai 2025

Kurz vor Hamburg werden diese dann von den Hafenlotsen abgelöst, mitten auf der Fahrt. Die Lotsen bei diesen gefährlichen Manövern sicher an Bord und vor allem wieder nach Hause zu bringen, ist Aufgabe der Lotsenversetzer. Christian Schwieger und Dirk Lange müssen dafür an die fahrenden Schiffe heranfahren, und zwar genau an die Stelle an der die Leiter hängt, damit der Lotse übersteigen kann. Und das Tag und Nacht und bei Wind und Wetter.



Weltweit sind nur etwa zwei Prozent aller Seeleute weiblich. Auch der Hamburger Hafen ist nach wie vor eine Männerdomäne. Die Schlepperfirma "Fairplay" versucht daher gezielt, mehr Frauen für ihre Flotte zu gewinnen. Pauline Schirmeister ist eine davon, sie hat vor anderthalb Jahren ihre Ausbildung zur Schiffsmechanikerin begonnen. Oft ist sie seitdem als einzige Frau auf den Schleppern im Einsatz, zwei Wochen am Stück, Tag und Nacht. Die Schlepper machen noch während der Fahrt auf der Elbe an den riesigen Containerschiffen fest und helfen ihnen, sicher durch den Hamburger Hafen an ihre Liegeplätze zu kommen. Ein anspruchsvoller Job, bei dem Pauline nicht nur Maschinen und Technik verstehen muss, sondern auch ordentlich mit anpacken.



Echte Handarbeit steht noch auf der 80 Jahre alten Feltz Werft auf Finkenwerder im Vordergrund. Die 1945 von Karl Feltz senior gegründete Werft hat früher Barkassen und auch Segelyachten mit Stahl-rümpfen in Serie gebaut. Bis vor 16 Jahren wurde die Werft von den Söhnen des Werft-Gründers geleitet und dann von der Finkenwerder Bauunternehmerfamilie Heins übernommen. Jetzt leitet der 29-jährige Nicolaus Heins die Traditionswerft - und auch in der Belegschaft hat sich ein Generationswechsel vollzogen. Viele junge Bootsbauer sorgen dafür, dass in der Werft weiterhin alte Barkassen und Arbeitsschiffe gewartet und repariert werden können.