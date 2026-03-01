Gesellschaft
Archäologische Staatssammlung
Recycling gab es bereits in der Bronzezeit, die Kelten haben schon vor Tausenden Jahren chirurgische Eingriffe vorgenommen und Gläser aus der Römerzeit können extrem filigran sein.
- Produktionsland und -jahr:
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- Datum:
- Sendetermin
- 28.03.2026
- 14:00 - 14:30 Uhr
In der "Archäologischen Staatssammlung" in München ist Geschichte erlebbar.
Dank Augmented Reality-Games und speziell-entwickelter 3D-Erlebnisse wird man selbst zur Archäologin oder zum Altertumsforscher und versteht, wie sehr vergangene Zeiten mit unserem heutigen Alltag immer noch zusammenhängen. Außerdem setzt die Staatssammlung auf außergewöhnliche Events, wie etwa ein Boxtraining mitten im Museum, damit man selbst die Kampfübungen der Gladiatoren des alten Roms ausprobieren kann.
Ganz nach dem Motto: Erleben, Machen, Verstehen.
Moderation - Alexandra Rinschler
- Moderation - Alexandra Rinschler