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Ländermagazin vom 25. April 2026

Ein Ausflug ans Meer - das kann in Schleswig-Holstein zu schwierigen Entscheidungen führen: Nordsee oder Ostsee? Das "Ländermagazin" geht auf die Reise zu beiden Meeren.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
25.04.2026
14:00 - 14:30 Uhr

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Ländermagazin

Mit einem Forschungsschiff vom GEOMAR Institut für Ozeanforschung geht es raus auf die Ostsee. Die Wissenschaftler wollen wissen, wie sich der Zustand des Meeres besser überwachen lässt.

Außerdem: Auf der Gorch Fock, dem Segelschulschiff der Deutschen Marine, lernt das Filmteam den langjährigen Chef-Steward kennen.

In Nordfriesland gibt es einen Besuch im Haus des Malers Emil Nolde. Und: Im Schloss Louisenlund leben heute keine Adeligen mehr, sondern Internatsschüler aus aller Welt.

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