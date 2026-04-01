Gesellschaft
Ländermagazin vom 25. April 2026
Ein Ausflug ans Meer - das kann in Schleswig-Holstein zu schwierigen Entscheidungen führen: Nordsee oder Ostsee? Das "Ländermagazin" geht auf die Reise zu beiden Meeren.
- Produktionsland und -jahr:
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- Datum:
- Sendetermin
- 25.04.2026
- 14:00 - 14:30 Uhr
Mit einem Forschungsschiff vom GEOMAR Institut für Ozeanforschung geht es raus auf die Ostsee. Die Wissenschaftler wollen wissen, wie sich der Zustand des Meeres besser überwachen lässt.
Außerdem: Auf der Gorch Fock, dem Segelschulschiff der Deutschen Marine, lernt das Filmteam den langjährigen Chef-Steward kennen.
In Nordfriesland gibt es einen Besuch im Haus des Malers Emil Nolde. Und: Im Schloss Louisenlund leben heute keine Adeligen mehr, sondern Internatsschüler aus aller Welt.