Ländermagazin vom 23. September 2023

Experimentell, innovativ und beispielhaft will auch die internationale Bauausstellung (IBA) Thüringen sein. Eine Dekade lang hat sie den Wandel im Land und die Wechselwirkungen von Stadt und Land im kleinteiligen Thüringen begleitet, hat Projekte zum Umbauen, zum neu Bauen und Selbermachen initiiert und ressourcenschonende Baukultur in den Mittelpunkt gerückt. Nun zieht die IBA Thüringen Bilanz. Und es zeigt sich, dass der Klimaschutz immer stärker mitgedacht wird, wenn in überhitzten Städten Neubauten entstehen.



In Erfurt steigen Gärten hinauf in die Vertikale, bringen Frische in die Stadt und lassen die Bewohner durchatmen. Sind begrünte Häuser die Zukunft, oder ist es die Reduzierung auf kleine Wohnformen, die mit minimalem, aber doch ausreichendem Komfort daherkommen?