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Ländermagazin vom 23. Mai 2026

Im Greifswalder Museumshafen bereiten die Mannschaften ihre Traditionsschiffe für die neue Saison vor. Da werden Planken gebogen, Segel angeschlagen und erste Ausfahrten unternommen.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
23.05.2026
14:00 - 14:30 Uhr

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Ländermagazin

Höhepunkt ist das alljährliche Treideln der "Weissen Düne". Acht Menschen ziehen von Land aus den Schoner per Muskelkraft zum Greifswalder Bodden. Dort unternimmt Kapitänin Jane Bothe in der Saison mit Gästen die unterschiedlichsten Touren.

Perry Schogalla hat gerade seinen Gaffelkutter "Ellen" flott gemacht und mit einem neuen Mast ausgerüstet. Um das Schiff betreiben zu können, hat der Käptn einen Verein gegründet, denn der Erhalt eines solchen Oldtimers ist eine kostspielige und mit vielen Auflagen belegte Angelegenheit. Zum Glück gibt es die Greifswalder Museumswerft, wo die Eigner alle technischen Möglichkeiten und das Know-how vorfinden, um ihre besonderen Schiffe selbst und kostengünstig zu reparieren. Wer in Greifswald Bootsbauer werden will, der muss auch was von alten Schiffen verstehen. Bei den "Werftgenossen" haben die Lehrlinge ein eigenes Projekt. Sie machen eine alte Bremer Jolle wieder flott, um anschließend auf ihr das Segeln zu lernen.

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