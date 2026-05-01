Ländermagazin vom 23. Mai 2026

Perry Schogalla hat gerade seinen Gaffelkutter "Ellen" flott gemacht und mit einem neuen Mast ausgerüstet. Um das Schiff betreiben zu können, hat der Käptn einen Verein gegründet, denn der Erhalt eines solchen Oldtimers ist eine kostspielige und mit vielen Auflagen belegte Angelegenheit. Zum Glück gibt es die Greifswalder Museumswerft, wo die Eigner alle technischen Möglichkeiten und das Know-how vorfinden, um ihre besonderen Schiffe selbst und kostengünstig zu reparieren. Wer in Greifswald Bootsbauer werden will, der muss auch was von alten Schiffen verstehen. Bei den "Werftgenossen" haben die Lehrlinge ein eigenes Projekt. Sie machen eine alte Bremer Jolle wieder flott, um anschließend auf ihr das Segeln zu lernen.