Gesellschaft
Türme in Berlin und Brandenburg
Der Berliner Funkturm wird 100! Das Jubiläumsjahr begann mit einer spektakulären Lichtshow, die im Laufe des Jahres noch zweimal wiederholt werden soll. Auch andere Türme laden zum Besuch oder Staunen ein. Wie der „Rostige Nagel“ genannte Aussichtsturm am Senftenberger See oder der höchste Uhrenturm Deutschlands in Wittenberge.
- Produktionsland und -jahr:
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- Datum:
- Sendetermin
- 18.04.2026
- 14:00 - 14:35 Uhr
Der Sendemast erinnert ein wenig an den Pariser Eiffelturm. 1929 strahlte er das erste Fernsehbild Deutschlands aus. Inzwischen wird er vom Fernsehturm am Berliner Alexanderplatz deutlich überragt.