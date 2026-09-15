Gesellschaft
Ungewöhnlich Bauen in Mecklenburg-Vorpommern
Schlösser, Herrenhäuser, Backsteinbauten - Mecklenburg-Vorpommern hat architektonisch einiges zu bieten.
- Produktionsland und -jahr:
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- Datum:
- Sendetermin
- 17.10.2026
- 14:00 - 14:30 Uhr
Auf der Urlaubsinsel Rügen wird gerade der Baumeister Ulrich Müther neu entdeckt. Zu DDR-Zeiten sorgte er mit seinen Schalenbauten für den nötigen Schwung im ansonsten praktisch quadratischen Plattenbau. Seine Bauten aus Spritzbeton ähneln einem Taucherhelm, einem Lenkdrachen oder einem Trichter. Die kreativen Gebilde werden bis heute als Bushäuschen, Restaurant oder Schwimmhalle genutzt und stehen zum Teil unter Denkmalschutz.
Auch verrückte moderne Bauten finden sich auf den Urlaubsinseln, wie ein Haus aus Stahl oder komplett mit Reet verkleidete Ferienhäuser auf dem Darß. Die Bauherren von heute entdecken historische Bauweisen und Baustoffe neu. So restauriert ein Neugutshausbesitzer mit eigenen Händen und nur mit Lehm sein ganzes Anwesen.
In Ludwigslust erwacht Papiermaché, der Baustoff der Herzöge, zu neuem Leben, wenn eine Familie ihr Palais damit verziert. Kunst und Deko aus Papiermaché der Ludwigsluster Manufaktur waren im Barock ein Exportschlager in ganz Europa.
Und in Wismar helfen junge Leute im Freiwilligen Jahr, die alten Backsteinkirchen zu erhalten. Dabei lernen sie in der mobilen Jugendbauhütte unterschiedliche Handwerkstechniken und Bauweisen kennen.