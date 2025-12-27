Gesellschaft
Ländermagazin vom 17. Januar 2026
Das Deutsche Museum: Technik, Naturwissenschaften und ganz viel Wow! Es umfasst eine Ausstellungsfläche von rund 60.000 Quadratmetern und beherbergt rund 125.000 Exponate.
Das größte Museum für Technik und Naturwissenschaften Europas ist Tourismusmagnet, Klassenfahrtziel, Ausbildungs- und Forschungsstätte für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Alles unter dem Konzept "Mitmach-Museum".
Diese Idee verfolgte vor über 100 Jahren bereits Gründer Oskar von Miller. Schon damals träumte er davon, naturwissenschaftliche sowie technische Erkenntnisse lebendig und verständlich zu vermitteln. Diese Vision lebt bis heute im Deutschen Museum und wird immer weiter ausgebaut - mit interaktiven Ausstellungen und Experimenten, bei denen die Besucherinnen und Besucher aktiv in die Welt der Wissenschaft und Technik eintauchen können.
