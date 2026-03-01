Gesellschaft
Die 8000er von Rechenberg-Bienenmühle
Moderatorin Beate Werner reist ins Osterzgebirge in die Gegend um den idyllischen Ort Rechenberg-Bienenmühle. Sie nimmt Hochgebirgsausrüstung mit, denn man kann tatsächlich 8000er besteigen.
- Produktionsland und -jahr:
-
- Datum:
- Sendetermin
- 14.03.2026
- 14:05 - 14:35 Uhr
Die Steinkuppe zum Beispiel – stolze 8060 ... Dezimeter hoch. Aber auch die wollen bezwungen sein, und wer in guter Kondition ist, schafft alle 14 8000er des Gebirgszuges in einem Urlaub.
Rechenberg ist berühmt für sein Bier. Da ist die Rechenberger Brauerei mit dem sächsischen Brauereimuseum. Dazu gibt es noch eine zweite Brauerei im Ort. In der hat Rumpelstilzchen das Sagen.
Beate Werner schaut beim Häuslemacher vorbei, der das halbe Erzgebirge in Miniatur nachbaut, wundert sich über ein Flugzeug im Vorgarten und lernt ein Ökobad kennen – in dieser Jahreszeit nur etwas für ganz Abgehärtete.
- Moderation - Beate Werner