Hauptnavigation

3SAT
Sie sind hier:
  1. 3sat
  2. Gesellschaft
  3. Ländermagazin
  4. Die 8000er von Rechenberg-Bienenmühle
Moderatorin Beate Werner (r.) und eine weitere Frau (l.).

Gesellschaft

Die 8000er von Rechenberg-Bienenmühle

Moderatorin Beate Werner reist ins Osterzgebirge in die Gegend um den idyllischen Ort Rechenberg-Bienenmühle. Sie nimmt Hochgebirgsausrüstung mit, denn man kann tatsächlich 8000er besteigen.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
14.03.2026
14:05 - 14:35 Uhr

Mehr

laendermagazin

Ländermagazin

Die Steinkuppe zum Beispiel – stolze 8060 ... Dezimeter hoch. Aber auch die wollen bezwungen sein, und wer in guter Kondition ist, schafft alle 14 8000er des Gebirgszuges in einem Urlaub.

Rechenberg ist berühmt für sein Bier. Da ist die Rechenberger Brauerei mit dem sächsischen Brauereimuseum. Dazu gibt es noch eine zweite Brauerei im Ort. In der hat Rumpelstilzchen das Sagen.

Beate Werner schaut beim Häuslemacher vorbei, der das halbe Erzgebirge in Miniatur nachbaut, wundert sich über ein Flugzeug im Vorgarten und lernt ein Ökobad kennen – in dieser Jahreszeit nur etwas für ganz Abgehärtete.

  • Moderation - Beate Werner

Meine Merkliste

Alle Inhalte auf Ihrer Merkliste sind noch mindestens 3 Tage verfügbar.

Sie haben derzeit keine Videos in Ihrer Merkliste

Sie können ein Video der Merkliste hinzufügen, indem Sie das "+" am Teaser oder Beitrag anwählen.

Live

Statische Headline

1h 7min

3sat Logo

Datenschutzeinstellungen

An dieser Stelle würden wir dir gerne die Datenschutz-Einstellungen anzeigen. Möglicherweise hast du einen Ad-Blocker oder ähnliches in deinem Browser aktivert, welcher dies verhindert. Falls du die Datenschutzeinstellungen sehen und bearbeiten möchtest, prüfe, ob ein Ad-Blocker oder ähnliches in deinem Browser aktiv ist und schalte es aus. So lange werden die standardmäßigen Einstellungen bei der Nutzung der 3sat Mediathek verwendet. Dies bedeutet, das die Kategorien "Erforderlich" und "Erforderliche Erfolgsmessung" zugelassen sind. Weitere Details erfährst du in unserer Datenschutzerklärung.

3sat Logo

Datenschutzeinstellungen

Offensichtlich ist in deinem Browser das Plugin "I don't care about Cookies" aktiviert. Eigentlich würden wir dir an dieser Stelle gerne die Datenschutzeinstellungen anzeigen. Dies wird durch das Plugin verhindert. Falls du die Webseite sehen und nutzen möchtest, prüfe, ob das Plugin in deinem Browser aktiv ist und schalte es aus.