Gesellschaft
Wildtiere in Schleswig-Holstein
Wer schon mal im Norden Urlaub gemacht und Strand, Meer und Sonne genossen hat, weiß um eine Gefahr, die es so kaum woanders in Deutschland gibt: Möwen.
- 13.09.2025
- 14:05 - 14:35 Uhr
Fischbrötchen, Pommes und Eis sind gern das Ziel für die "Raubritter der Lüfte". Meist ist es die listige Silbermöwe, die auf einen günstigen Moment lauert, um den ahnungslosen Urlaubern das Essen streitig zu machen.
Außerdem geht es im "Ländermagazin" aus Schleswig-Holstein um Robben als Urlaubsanimateure, um einen jungen Naturfilmer auf Helgoland und um die Geschichte der Seenotrettung. Außerdem wird ein ungewöhnlicher Nistkasten vorgestellt, der besonders "rasante Lebewesen" in ihre Schranken weisen soll.