Hauptnavigation

3SAT
Sie sind hier:
  1. 3sat
  2. Gesellschaft
  3. Ländermagazin
  4. Wildtiere in Schleswig-Holstein
Ein Mann mit einer Kamera mit Weitsichtobjektiv.

Gesellschaft

Wildtiere in Schleswig-Holstein

Wer schon mal im Norden Urlaub gemacht und Strand, Meer und Sonne genossen hat, weiß um eine Gefahr, die es so kaum woanders in Deutschland gibt: Möwen.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
13.09.2025
14:05 - 14:35 Uhr

Mehr

laendermagazin

Ländermagazin

Fischbrötchen, Pommes und Eis sind gern das Ziel für die "Raubritter der Lüfte". Meist ist es die listige Silbermöwe, die auf einen günstigen Moment lauert, um den ahnungslosen Urlaubern das Essen streitig zu machen.

Außerdem geht es im "Ländermagazin" aus Schleswig-Holstein um Robben als Urlaubsanimateure, um einen jungen Naturfilmer auf Helgoland und um die Geschichte der Seenotrettung. Außerdem wird ein ungewöhnlicher Nistkasten vorgestellt, der besonders "rasante Lebewesen" in ihre Schranken weisen soll.

Meine Merkliste

Alle Inhalte auf Ihrer Merkliste sind noch mindestens 3 Tage verfügbar.

Sie haben derzeit keine Videos in Ihrer Merkliste

Sie können ein Video der Merkliste hinzufügen, indem Sie das "+" am Teaser oder Beitrag anwählen.

Live

Statische Headline

1h 7min

3sat Logo

Datenschutzeinstellungen

An dieser Stelle würden wir dir gerne die Datenschutz-Einstellungen anzeigen. Möglicherweise hast du einen Ad-Blocker oder ähnliches in deinem Browser aktivert, welcher dies verhindert. Falls du die Datenschutzeinstellungen sehen und bearbeiten möchtest, prüfe, ob ein Ad-Blocker oder ähnliches in deinem Browser aktiv ist und schalte es aus. So lange werden die standardmäßigen Einstellungen bei der Nutzung der 3sat Mediathek verwendet. Dies bedeutet, das die Kategorien "Erforderlich" und "Erforderliche Erfolgsmessung" zugelassen sind. Weitere Details erfährst du in unserer Datenschutzerklärung.

3sat Logo

Datenschutzeinstellungen

Offensichtlich ist in deinem Browser das Plugin "I don't care about Cookies" aktiviert. Eigentlich würden wir dir an dieser Stelle gerne die Datenschutzeinstellungen anzeigen. Dies wird durch das Plugin verhindert. Falls du die Webseite sehen und nutzen möchtest, prüfe, ob das Plugin in deinem Browser aktiv ist und schalte es aus.