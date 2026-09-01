Gesellschaft
Vom Juristen im Schweinestall
In ihrem früheren Leben haben sie als Innenarchitektin gearbeitet, als Elektroingenieur oder als Wirtschaftsjurist: Jetzt bauen sie Gitarren, machen Siebdruck oder züchten Weideschweine.
- Produktionsland und -jahr:
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- Datum:
- Sendetermin
- 12.09.2026
- 14:05 - 14:35 Uhr
Statt auf KI und Digitalisierung zu setzen, haben sie ganz bewusst entschieden, sich die Hände schmutzig zu machen. Und stellen ihre eigene Schaffenskraft in den Mittelpunkt ihres Arbeitslebens.
Der Preis: weniger Sicherheit, weniger Karriereoptionen, oft weniger Geld. Aber die Aussicht, mehr Sinn, Zufriedenheit und Freude zu erfahren, treibt sie an. Das 3sat-Ländermagazin aus dem Saarland stellt im September Menschen in den Mittelpunkt, die mutig ihren Traum leben und der beschleunigten Arbeitswelt ihre Berufung entgegensetzen. Ein Ausflug an die Werkbank und in den Schweinestall. Gummistiefel nicht vergessen.
Stab
- Moderation - Celina Fries