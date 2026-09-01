Hauptnavigation

3SAT
Sie sind hier:
  1. 3sat
  2. Gesellschaft
  3. Ländermagazin
  4. Vom Juristen im Schweinestall
Moderatorin Celina Fries

Gesellschaft

Vom Juristen im Schweinestall

In ihrem früheren Leben haben sie als Innenarchitektin gearbeitet, als Elektroingenieur oder als Wirtschaftsjurist: Jetzt bauen sie Gitarren, machen Siebdruck oder züchten Weideschweine.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
12.09.2026
14:05 - 14:35 Uhr

Mehr

laendermagazin

Ländermagazin

Statt auf KI und Digitalisierung zu setzen, haben sie ganz bewusst entschieden, sich die Hände schmutzig zu machen. Und stellen ihre eigene Schaffenskraft in den Mittelpunkt ihres Arbeitslebens.

Der Preis: weniger Sicherheit, weniger Karriereoptionen, oft weniger Geld. Aber die Aussicht, mehr Sinn, Zufriedenheit und Freude zu erfahren, treibt sie an. Das 3sat-Ländermagazin aus dem Saarland stellt im September Menschen in den Mittelpunkt, die mutig ihren Traum leben und der beschleunigten Arbeitswelt ihre Berufung entgegensetzen. Ein Ausflug an die Werkbank und in den Schweinestall. Gummistiefel nicht vergessen.

Stab

  • Moderation - Celina Fries

Meine Merkliste

Alle Inhalte auf Ihrer Merkliste sind noch mindestens 3 Tage verfügbar.

Sie haben derzeit keine Videos in Ihrer Merkliste

Sie können ein Video der Merkliste hinzufügen, indem Sie das "+" am Teaser oder Beitrag anwählen.

Live

Statische Headline

1h 7min

3sat Logo

Datenschutzeinstellungen

An dieser Stelle würden wir dir gerne die Datenschutz-Einstellungen anzeigen. Möglicherweise hast du einen Ad-Blocker oder ähnliches in deinem Browser aktivert, welcher dies verhindert. Falls du die Datenschutzeinstellungen sehen und bearbeiten möchtest, prüfe, ob ein Ad-Blocker oder ähnliches in deinem Browser aktiv ist und schalte es aus. So lange werden die standardmäßigen Einstellungen bei der Nutzung der 3sat Mediathek verwendet. Dies bedeutet, das die Kategorien "Erforderlich" und "Erforderliche Erfolgsmessung" zugelassen sind. Weitere Details erfährst du in unserer Datenschutzerklärung.

3sat Logo

Datenschutzeinstellungen

Offensichtlich ist in deinem Browser das Plugin "I don't care about Cookies" aktiviert. Eigentlich würden wir dir an dieser Stelle gerne die Datenschutzeinstellungen anzeigen. Dies wird durch das Plugin verhindert. Falls du die Webseite sehen und nutzen möchtest, prüfe, ob das Plugin in deinem Browser aktiv ist und schalte es aus.