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Präparatorin Vivien Krewel

Gesellschaft

Mensch, Saarland.

Fünf Menschen aus dem Saarland leben ihren Traum und sind bereit, viel dafür zu geben. Wie die Präparatorin Vivien Krewel: In ihrem Job geht’s um Leben und Tod. Und in ihrer Freizeit?

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
11.04.2026
14:00 - 14:30 Uhr

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laendermagazin

Ländermagazin

Um Mickey und Arielle, denn sie ist ein riesiger Disney-Fan. Was hingegen Taylor Swift und Eminem machen, beobachtet Dominik Rivinius ganz genau.

Er ist Produzent und arbeitet dafür, dass die Stars groß rauskommen. Das hat Anneliese Heinrich längst geschafft. Sie ist Model – und gerade mal 90 Jahre alt.

Appetit auf's "Ländermagazin" bekommen? Serviert wird eine saarländische Spezialität - fernab vom Schwenker-Klischee. Oder wahlweise Haute Cuisine. Klingt nach Paris? Ja, dahin geht es auch beim "Ländermagazin" aus dem Saarland.

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