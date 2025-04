Demmin und ihre Sternwarte

Am Standort des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt in Neustrelitz stehen Wissenschaftler über riesige Antennen in direktem Kontakt zu Satelliten, beobachten das Weltraumwetter und werten Messdaten beispielsweise für die Schiffsnavigation auf der Ostsee aus.



In Rostock entwickelt und baut die Firma RST Transportcontainer für hochempfindliche Satelliten. Im Reinraum werden Bauteile für die ISS von irdischem Staub befreit. Und weil Mecklenburg-Vorpommern aufgrund der geringen Besiedlung einen besonders hellen Sternenhimmel zu bieten hat, entstehen an der Ostseeküste auch die eindrucksvollsten Fotos von Planeten.