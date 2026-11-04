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Hüter der Erde Hintergrund

Hüter der Erde

Hirten rund um den Globus.

Sie leben im Einklang mit der Umwelt und lieben ihre Tiere „als wären es ihre Kinder.“ Monatelang ziehen sie durch karge Landschaften und leben von dem, was ihnen die Natur gibt. Ihr Leben baut auf einer jahrhundertealten Kultur auf und zählt zu einer der ältesten Lebensformen, die wir kennen – Das Leben als Hirte und Nomade.

HÜTER DER ERDE folgt dem Leben von fünf Hirten und ihren Familien in Uganda, Kirgistan, Deutschland, Peru und Indien. Doch es ist ein Leben weit weg von dem romantischen Bild, dass wir haben. Es ist ein Leben unter harten Bedingungen in direktem Kontakt mit der Natur und ihren extremen Elementen – Geburt, Tod, Sturm und Sonne, Regen und Dürre – all das sind fundamentale Teile ihres Lebens.

Es geht los, Knut Kucznik verabschiedet sich mit seiner Herde.
Gesellschaft -

Ein Schäfer in der Mark Brandenburg

Knut Kucznik ist einer der letzten deutschen Wanderhirten der Mark Brandenburg. Knut lebt in Altlandsberg, eine knappe Autostunde östlich von Berlin.

Sendungsbereich:
Hüter der Erde

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