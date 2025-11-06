Hauptnavigation

Schmidt Max und die Zwiebel

Die Zwiebel ist das zweitliebste Gemüse nach der Tomate für die Deutschen. Über zehn Kilo essen wir davon pro Jahr durchschnittlich. Und was kann man erst aus der Zwiebel machen!

Angefangen von einem bayerischen Wurstsalat über die gute alte Zwiebelsuppe bis hin zur Quiche und dem Zwiebelrostbraten. Ohne Zweifel könnte die Küche ohne Zwiebel gar nicht existieren. Sie verleiht jeder Sauce Bindung und den Schmorgerichten die richtige Substanz.

