Gesellschaft
Schmidt Max und die Zwiebel
Die Zwiebel ist das zweitliebste Gemüse nach der Tomate für die Deutschen. Über zehn Kilo essen wir davon pro Jahr durchschnittlich. Und was kann man erst aus der Zwiebel machen!
- Produktionsland und -jahr:
-
- Datum:
- Verfügbar
- weltweit
- Verfügbar bis:
- bis 06.11.2025
Angefangen von einem bayerischen Wurstsalat über die gute alte Zwiebelsuppe bis hin zur Quiche und dem Zwiebelrostbraten. Ohne Zweifel könnte die Küche ohne Zwiebel gar nicht existieren. Sie verleiht jeder Sauce Bindung und den Schmorgerichten die richtige Substanz.