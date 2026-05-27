Gesellschaft
Schmidt Max und die vergessenen Fische vom Bodensee
Schon mal gebeizten Aitel probiert, Rotaugen-Matjes oder Brachsen-Pastete? Da am Bodensee die Fänge von Renken und Barsch zurückgehen, haben sich Fischer, Köche und Restaurants organisiert.
- Produktionsland und -jahr:
-
- Datum:
- Verfügbar
- weltweit
- Verfügbar bis:
- bis 25.06.2026
Sie wollen dem Gast vergessene Fischarten wieder schmackhaft machen und das Bewusstsein für wilden heimischen Fisch
stärken. Statt Zucht-Pangasius oder die übliche Lachsforelle landen Überraschungen auf der Speisekarte.
Welche Delikatessen kreative Köche aus Weißfischen zaubern, davon hat sich der Schmidt Max überzeugt. Bei seiner Wanderung rund um das "Schwäbische Meer" hat er Schleien-Liebhaber kennengelernt, den Brachsen-Paule und Fischer, die Hecht-Kaviar ansetzen.
Weitere Themen der Sendung: "Rotauge, sei wachsam!" – Wie sich der Verein "Bodenseefisch" um den Erhalt der traditionellen Fischerei kümmert und darauf achtet, dass der Fisch auch wirklich aus dem See stammt.
"Alltag aus, Herd an!" – die "Grätchenfrage" ist gelöst, die besten Tipps für ungewöhnliche Fischgerichte ohne Störenfriede.
Sie wollen dem Gast vergessene Fischarten wieder schmackhaft machen und das Bewusstsein für wilden heimischen Fisch
stärken. Statt Zucht-Pangasius oder die übliche Lachsforelle landen Überraschungen auf der Speisekarte.
Welche Delikatessen kreative Köche aus Weißfischen zaubern, davon hat sich der Schmidt Max überzeugt. Bei seiner Wanderung rund um das "Schwäbische Meer" hat er Schleien-Liebhaber kennengelernt, den Brachsen-Paule und Fischer, die Hecht-Kaviar ansetzen.
Weitere Themen der Sendung: "Rotauge, sei wachsam!" – Wie sich der Verein "Bodenseefisch" um den Erhalt der traditionellen Fischerei kümmert und darauf achtet, dass der Fisch auch wirklich aus dem See stammt.
"Alltag aus, Herd an!" – die "Grätchenfrage" ist gelöst, die besten Tipps für ungewöhnliche Fischgerichte ohne Störenfriede.