Schmidt Max und die vergessenen Fische vom Bodensee

Welche Delikatessen kreative Köche aus Weißfischen zaubern, davon hat sich der Schmidt Max überzeugt. Bei seiner Wanderung rund um das "Schwäbische Meer" hat er Schleien-Liebhaber kennengelernt, den Brachsen-Paule und Fischer, die Hecht-Kaviar ansetzen.



Weitere Themen der Sendung: "Rotauge, sei wachsam!" – Wie sich der Verein "Bodenseefisch" um den Erhalt der traditionellen Fischerei kümmert und darauf achtet, dass der Fisch auch wirklich aus dem See stammt.



"Alltag aus, Herd an!" – die "Grätchenfrage" ist gelöst, die besten Tipps für ungewöhnliche Fischgerichte ohne Störenfriede.