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Schmidt Max in einer Näherei in der Oberpfalz, wo für ihn seine ganz persönliche Hose geschneidert wird: die Blaumann Jeans

Gesellschaft

Schmidt Max und die perfekte Jeans

Vor 150 Jahren erfindet ein ausgewanderter Bayer namens Levi Strauss die wohl berühmteste Hose der Welt – zunächst als Arbeitskleidung für kalifornische Goldwäscher.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
25.11.2026
12:45 - 13:15 Uhr

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Dann tritt die Blue Jeans ihren Siegeszug an. Sie wird das meistgetragene Kleidungsstück der Welt, allein jeder Deutsche hat durchschnittlich acht Hosen im Schrank.

Warum aber heißt die Jeans eigentlich Jeans, warum nennt man den Stoff Denim und warum ist er immer blau? Und wie erklärt sich der Preis im Fachgeschäft einer steifen, ungewaschenen Selvage-Hose für 250 Euro während man bei chinesischen Online-Anbietern Blue Jeans für knapp zehn Euro bekommt?
Der Schmidt Max ist losgezogen und hat sein blaues Wunder gefunden: eine Näherei in der Oberpfalz, wo seine ganz persönliche Jeans geschneidert wird.

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