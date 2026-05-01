Schmidt Max und die kleine Schwester von Mallorca

Vor der Abhängigkeit des Massentourismus hat Menorca das Handwerk gerettet. Seit Jahrhunderten stellen die Menorquiner feinsten "Queso de Mahon" her, den Kuh-Käse, der bis zu einem Jahr reifen darf. Eine Kooperative von über 500 Landwirten bewahrt die traditionellen Produkte der Insel. Auch die Schuhherstellung mit ihren ganz eigenen Modellen, deren Sohle gerne auch mal aus alten Autoreifen gemacht ist, hat eine lange Tradition. Und der Coca Rossa, ein Klappstuhl à la Hollywood, den die Einheimischen überall hin mitnehmen, wo sich das Leben entspannt genießen lässt.