Schmidt Max und die Hotels unter Denkmalschutz

Über 100 Gasthäuser und Hotels gibt es in Bayern, die Denkmal-Status haben und noch in Betrieb sind. Seit vielen Jahrhunderten stehen sie an den schönsten Plätzen. Von Bad Kissingen über Lindau bis zum Königsee. Der Schmidt Max hat sich für die „freizeit“ aufgemacht, um an Tischen zu essen, an denen auch schon der Bundespräsident eine Stunde gewartet hat, ehe er speisen durfte.

Datum: 21.02.2024