Schmidt Max entdeckt Bayerns unbekannte Inseln

Die Insel Buchau ist eine autofreie Campinginsel, idyllisch gelegen mitten im Staffelsee. Der Pächter Paul Sedlmaier nimmt den Schmidt Max mit auf seine Insel, die nicht nur reichlich Platz für Tagesgäste bietet, sondern auch über 130 kleine Grundstücke für Dauercamper. Beim Besuch wird schnell klar, warum die Warteliste für einen Platz auf der Insel so lang ist.



Ein wahres Insel-Paradies liegt im mittelfränkischen Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen: Die Vogelinsel im Altmühlsee wurde in den 1980er-Jahren künstlich angelegt und zählt heute zu einem der wichtigsten Schutzgebiete Bayerns für Zugvögel. Mit dem Ornithologen Philipp Herrmann und einem Fernglas geht der Schmidt Max hier auf Entdeckungstour.



Im Schliersee liegt eine Insel, um die viele Mythen und Geschichten kreisen: Die Insel Wörth. Ein Mann, der die Insel so gut kennt wie kaum ein anderer, ist der Bootsfahrer Philip Döge. Er ist am Schliersee aufgewachsen und taucht mit dem Schmidt Max tief in die Vergangenheit ein – ob die Geschichte stimmt, die man sich bis heute erzählt?