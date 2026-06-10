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Gesellschaft

Schmidt Max entdeckt Bayerns unbekannte Inseln

Bayern ist bekannt für seine Berge – aber auch der Blick aufs Wasser lohnt sich: Über 300 Inseln gibt es im Freistaat.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Verfügbar
weltweit
Verfügbar bis:
bis 09.07.2026

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Nicht alle davon sind öffentlich zugänglich, einige stehen unter Naturschutz oder befinden sich in Privatbesitz. Deshalb entdeckt der Schmidt Max drei unbekannte Inseln, deren Ufer offenstehen: Sowohl für Tagesausflügler als auch für längere Aufenthalte.

Die Insel Buchau ist eine autofreie Campinginsel, idyllisch gelegen mitten im Staffelsee. Der Pächter Paul Sedlmaier nimmt den Schmidt Max mit auf seine Insel, die nicht nur reichlich Platz für Tagesgäste bietet, sondern auch über 130 kleine Grundstücke für Dauercamper. Beim Besuch wird schnell klar, warum die Warteliste für einen Platz auf der Insel so lang ist.

Ein wahres Insel-Paradies liegt im mittelfränkischen Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen: Die Vogelinsel im Altmühlsee wurde in den 1980er-Jahren künstlich angelegt und zählt heute zu einem der wichtigsten Schutzgebiete Bayerns für Zugvögel. Mit dem Ornithologen Philipp Herrmann und einem Fernglas geht der Schmidt Max hier auf Entdeckungstour.

Im Schliersee liegt eine Insel, um die viele Mythen und Geschichten kreisen: Die Insel Wörth. Ein Mann, der die Insel so gut kennt wie kaum ein anderer, ist der Bootsfahrer Philip Döge. Er ist am Schliersee aufgewachsen und taucht mit dem Schmidt Max tief in die Vergangenheit ein – ob die Geschichte stimmt, die man sich bis heute erzählt?

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