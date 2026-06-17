Gesellschaft
Schmidt Max und der Wein-Urlaub in der steirischen Toskana
Sie ist wohl eine der schönsten Weinlandschaften in Europa - und das mit 650 Kilometer Wander- und 800 Kilometer Radwegen: Die Süd-Steiermark trägt den Adelstitel "Toskana" zurecht.
- Produktionsland und -jahr:
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- Datum:
- Sendetermin
- 08.07.2026
- 12:55 - 13:25 Uhr
Im Reich des weißen Sauvignon Blanc findet der Schmidt Max kleine Winzer-Häuser zum Übernachten, die ganz allein in den Weinbergen stehen. Mit dem Wein hat er es eigentlich nicht so sehr. Bis ihn drei Winzer überzeugen.
Diese drei sind ein junger Wilder, ein Säulenheiliger und ein Bayer, den jeder kennt - aber nicht des Weins wegen.