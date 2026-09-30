Hauptnavigation

3SAT
Sie sind hier:
  1. 3sat
  2. Gesellschaft
  3. freizeit
  4. Schmidt Max und der fränkische Silvaner

Gesellschaft

Schmidt Max und der fränkische Silvaner

Es ist eine wunderbare Rebsorte, die wir in Bayern haben. Und niemand kann besser damit umgehen wie die Franken. Eigentlich kam sie ja aus Österreich und hieß "Österreicher-Rebe".

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Verfügbar
weltweit
Verfügbar bis:
bis 29.10.2026

Mehr

sendetypical freizeit

freizeit

Im April 1659 begann ihr Siegeszug, der bis jetzt anhält. Eine Traube, die praktisch alles kann: von trocken bis edelsüß, von konventionellem Anbau bis hin zu Naturwein. Von Supermarkt bis Highend-Weinen.

Und das Schönste: Der Silvaner passt, je nach Ausbau, zu praktisch allen Gerichten am Tisch. Von Spargel über Fisch und Huhn bis hin zu Wild und Rind. Und das alles bei moderaten Preisen. Kein Wunder, dass sich der Schmidt Max für die "freizeit" aufgemacht hat, die Spuren des Silvaners zu verfolgen.

Meine Merkliste

Alle Inhalte auf Ihrer Merkliste sind noch mindestens 3 Tage verfügbar.

Sie haben derzeit keine Videos in Ihrer Merkliste

Sie können ein Video der Merkliste hinzufügen, indem Sie das "+" am Teaser oder Beitrag anwählen.

Live

Statische Headline

1h 7min

3sat Logo

Datenschutzeinstellungen

An dieser Stelle würden wir dir gerne die Datenschutz-Einstellungen anzeigen. Möglicherweise hast du einen Ad-Blocker oder ähnliches in deinem Browser aktivert, welcher dies verhindert. Falls du die Datenschutzeinstellungen sehen und bearbeiten möchtest, prüfe, ob ein Ad-Blocker oder ähnliches in deinem Browser aktiv ist und schalte es aus. So lange werden die standardmäßigen Einstellungen bei der Nutzung der 3sat Mediathek verwendet. Dies bedeutet, das die Kategorien "Erforderlich" und "Erforderliche Erfolgsmessung" zugelassen sind. Weitere Details erfährst du in unserer Datenschutzerklärung.

3sat Logo

Datenschutzeinstellungen

Offensichtlich ist in deinem Browser das Plugin "I don't care about Cookies" aktiviert. Eigentlich würden wir dir an dieser Stelle gerne die Datenschutzeinstellungen anzeigen. Dies wird durch das Plugin verhindert. Falls du die Webseite sehen und nutzen möchtest, prüfe, ob das Plugin in deinem Browser aktiv ist und schalte es aus.