Schmidt Max und der deutsche Rotwein

Auch dem Schmidt Max, der sich den Spätburgunder für "freizeit" in drei deutschen Regionen angeschaut hat: In Franken, wo Paul und Sebastian Fürst in Bürgstadt die vielleicht besten Rotweine Deutschlands erschaffen, die weltweit Preise gewinnen und mittlerweile auf einer Stufe mit den ganz großen "Pinot Noirs" aus Frankreich stehen. In der Pfalz, wo die junge Winzerin Sophie Christmann in Gimmeldingen tänzelnde Ausgaben dieser Rebsorte keltert, die nicht nur Frucht, sondern auch eine feine Würze ins Glas bringen. Und in Baden, wo Julian Huber in Malterdingen im wärmsten Anbaugebiet Deutschlands "Pinots" in die Flasche bringt - mit Kraft und Konzentration nach burgundischem Vorbild, das ja auch geografisch nah an Baden liegt.