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Schmidt Max sitzt unterhalb der Bavaria auf einer Treppe mit einer Flasche in der Hand daneben steht eine Trachtlergruppe

Gesellschaft

Schmidt Max macht Oktoberfest selber

Sein eigenes Volksfest feiern, wann immer man gerade Lust hat – dahoam. Mit all den typischen Wiesn-Schmankerl, von denen man oft denkt, die kann man bloß kaufen: Magenbrot, gebrannte Mandeln, Riesen-Brezn und das eigene Lebkuchenherz – mit bunter Zuckerschrift! Oans, zwoa …selber g’macht!

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
22.07.2026
12:50 - 13:20 Uhr

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sendetypical freizeit

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Die Idee zum Selberbacken mit Rezepten und Videoanleitungen hatten zwei Schwestern aus dem Allgäu. In ihrer Volksfest-Box ist alles drin. Auch besondere Zutaten, die saisonabhängig sind und nicht immer vorrätig, zum Beispiel ein Lebkuchengewürz im Sommer.

Dank ihrer langjährigen Backerfahrung ist alles gelingsicher, wie die Profis sagen. Und weil zu einem zünftigen Volksfest auch ein Bier gehört, hat der Max mit einem Profi-Braumeister sein eigenes Vollbier in der Küche gebraut. Oans, zwoa …selber g'macht!

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