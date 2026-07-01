Gesellschaft
Schmidt Max macht Oktoberfest selber
Sein eigenes Volksfest feiern, wann immer man gerade Lust hat – dahoam. Mit all den typischen Wiesn-Schmankerl, von denen man oft denkt, die kann man bloß kaufen: Magenbrot, gebrannte Mandeln, Riesen-Brezn und das eigene Lebkuchenherz – mit bunter Zuckerschrift! Oans, zwoa …selber g’macht!
- Produktionsland und -jahr:
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- Datum:
- Sendetermin
- 22.07.2026
- 12:50 - 13:20 Uhr
Die Idee zum Selberbacken mit Rezepten und Videoanleitungen hatten zwei Schwestern aus dem Allgäu. In ihrer Volksfest-Box ist alles drin. Auch besondere Zutaten, die saisonabhängig sind und nicht immer vorrätig, zum Beispiel ein Lebkuchengewürz im Sommer.
Dank ihrer langjährigen Backerfahrung ist alles gelingsicher, wie die Profis sagen. Und weil zu einem zünftigen Volksfest auch ein Bier gehört, hat der Max mit einem Profi-Braumeister sein eigenes Vollbier in der Küche gebraut. Oans, zwoa …selber g'macht!