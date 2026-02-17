Hauptnavigation

Ein Mann blickt in die Kamera und hält einen Ledergürtel, auf dem sein Name eingeprägt ist, in den Händen.

Gesellschaft

Schmidt Max liest vom Leder

Halbmondmesser, Riemenschneider, Lederspalter – ein paar Werkzeuge braucht man. Doch dann kann man sich mit einfachen Mitteln Stücke für die Ewigkeit herstellen.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
25.03.2026
12:55 - 13:25 Uhr

Mehr

sendetypical freizeit

freizeit

Die Bearbeitung von Tierhaut ist eines der ältesten Handwerke der Welt. Und – wie zwei Regensburger Lederdesigner finden: Leder ist einer der wenigen Werkstoffe, der schöner wird mit dem Alter.

Also hat sich der Schmidt Max aufgemacht, um in einem Kurs die wichtigsten Techniken zu lernen. Wie poliert man die Kanten, damit der selbst gemachte Gürtel lange hält? Wie wird aus einer Rinderhaut eine Scheide fürs Lieblingsmesser oder die Gartenschere? Und warum sollte man immer ein Stück Bienenwachs parat haben?

Außerdem in "freizeit": Leder mit Geschichte - Bulle, Kuh und Kalb in einer großen Herde draußen, alle zusammen. Ganzjährig, bei Sonne und Schnee. Das Leben einer ungewöhnlichen, süddeutschen Rinder-Großfamilie.

