Wo kommt ein Vierbeiner an seine Grenzen? Und was sollte der Zweibeiner seinem Tier besser früh beibringen?



Der Schmidt Max begleitet zwei tschechoslowakische Wolfshunde bei einer Tour in den Chiemgauer Alpen, besucht einen Hüttenhund im Allgäu und läuft mit einer Wanderführerin mit, die Touren auf ihre Hundetauglichkeit prüft.



Unterwegs erfährt der Bergfreund von einer Hundetrainerin, wie er einen Welpen an Maulkorb, Gondel und Kuh-Begegnungen gewöhnen könnte. Wenn er bloß einen kleinen Begleiter auf vier Pfoten hätte.



Weitere Themen in der Sendung:

Sein Charakter ist freundlich. Er kann 80 bis 100 Kilo schwer werden, und sein ideales Haarkleid besteht aus einem weißen Kragen mit symmetrischer dunkler Maske im Gesicht: der Sankt Bernhardshund, auch Bernhardiner genannt. Die Geschichte eines legendären Berghundes.