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Schmidt Max lehnt an einem Auto

Gesellschaft

Schmidt Max jenseits von Südtirol

Auf dem Weg in den Süden ans Mittelmeer, fährt man vom Brennerpass bis zum Nordufer des Gardasees meist – durch. Durch das Trentino. Doch anhalten lohnt sich!

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
11.11.2026
12:55 - 13:25 Uhr

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freizeit

Also weiter Richtung Süden gleich ans Mittelmeer? Welch ein Fehler! Denn auf dem Weg dahin würde man eine Region hinter sich lassen, die absolut großartig ist: Das Trentino. Da hätten´s fei was verpasst.

Und was es da alles zu entdecken gibt: sehr gutes Essen wie die "Strangolapreti", auf Deutsch "Priester-Würger", also Spinat-Knödel auf trentinische Art. Wunderbare Weine mit erstaunlich niedrigen Alkoholgraden, außergewöhnliche Kultur wie "Arte Sella", eine Freiluft-Galerie auf 60 Hektar Fläche in schönster Berglandschaft. Alles ein wenig preiswerter und weniger überhitzt als beim nördlichen Nachbarn Südtirol.

Klar, es ist halt schon das erste echte Italien. Etwa so groß wie Oberbayern. Kein Wunder, dass sich der Schmidt Max gleich in seinen Kadett gesetzt hat und für die "freizeit" losgefahren ist. Sprachprobleme gab's trotz seiner ausbaufähigen Italienischkenntnisse nicht, denn im trentinischen Fersental ist seit dem 13. Jahrhundert eine bayerische Sprachinsel.

Sehr gutes Essen wie die "Strangolapreti", auf Deutsch "Priester-Würger", also Spinat-Knödel auf trentinische Art. Wunderbare Weine mit erstaunlich niedrigen Alkoholgraden, außergewöhnliche Kultur wie "Arte Sella", eine Freiluft-Galerie auf 60 Hektar Fläche in schönster Berglandschaft. Alles ein wenig preiswerter und weniger überhitzt als beim nördlichen Nachbarn Südtirol.

Klar, es ist halt schon das erste echte Italien. Etwa so groß wie Oberbayern. Kein Wunder, dass sich der Schmidt Max gleich in seinen Kadett gesetzt hat und für die "freizeit" losgefahren ist. Sprach-Probleme gab´s trotz seiner ausbaufähigen Italienisch-Kenntnisse nicht, denn im trentinischen Fersental ist seit dem 13. Jahrhundert eine bayerische Sprach-Insel.

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