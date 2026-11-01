Schmidt Max jenseits von Südtirol

Sehr gutes Essen wie die "Strangolapreti", auf Deutsch "Priester-Würger", also Spinat-Knödel auf trentinische Art. Wunderbare Weine mit erstaunlich niedrigen Alkoholgraden, außergewöhnliche Kultur wie "Arte Sella", eine Freiluft-Galerie auf 60 Hektar Fläche in schönster Berglandschaft. Alles ein wenig preiswerter und weniger überhitzt als beim nördlichen Nachbarn Südtirol.



Klar, es ist halt schon das erste echte Italien. Etwa so groß wie Oberbayern. Kein Wunder, dass sich der Schmidt Max gleich in seinen Kadett gesetzt hat und für die "freizeit" losgefahren ist. Sprach-Probleme gab´s trotz seiner ausbaufähigen Italienisch-Kenntnisse nicht, denn im trentinischen Fersental ist seit dem 13. Jahrhundert eine bayerische Sprach-Insel.