Schmidt Max und die Torte für Hochstapler

Er experimentiert mit den besten Cremes für stabile, mehrstöckige Torten. Und er lässt sich von der oberbayerischen Konditormeisterin Rosi Sigl zeigen, wie raffiniert man mit einfachen Zutaten dekorieren kann. Ihr Credo in der Backstube: Du darfst Respekt haben, aber keine Angst. Aus gefrorener Schokolade und grünem Biskuit entsteht ein Wald. Buttercreme verwandelt sich in die bayerischen Berge. Und vielleicht glückt es am Ende: das dreistöckige Wunderwerk, in das Schmidt Max, der Zuckerbäcker, sehr viel von der eigenen Persönlichkeit hineingerührt hat.



Außerdem in "freizeit": Es muss nicht immer die Tasse Kaffee zur Torte sein. Tipps vom Barkeeper zu alkoholfreien Drinks bei der Kuchenparty.