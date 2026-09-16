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Gesellschaft

Schmidt Max und die Torte für Hochstapler

Eine Torte, dreistöckig mit kunstvollen Marzipanfiguren, einer essbaren Landschaft und einer persönlichen Botschaft: So ein Wunderwerk bekommt man für 300 bis 500 Euro in der Konditorei. Oder man macht sie selbst.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Verfügbar
weltweit
Verfügbar bis:
bis 15.10.2026

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Oder man macht sie selbst. In der Küche daheim. Ohne kompliziertes Werkzeug – aber mit den Tricks einer Meisterin der Torten-Deko! Der Schmidt Max lernt diesmal in "freizeit", warum er den Biskuit nicht aus den Augen lassen sollte, damit er gelingt.

Er experimentiert mit den besten Cremes für stabile, mehrstöckige Torten. Und er lässt sich von der oberbayerischen Konditormeisterin Rosi Sigl zeigen, wie raffiniert man mit einfachen Zutaten dekorieren kann. Ihr Credo in der Backstube: Du darfst Respekt haben, aber keine Angst. Aus gefrorener Schokolade und grünem Biskuit entsteht ein Wald. Buttercreme verwandelt sich in die bayerischen Berge. Und vielleicht glückt es am Ende: das dreistöckige Wunderwerk, in das Schmidt Max, der Zuckerbäcker, sehr viel von der eigenen Persönlichkeit hineingerührt hat.

Außerdem in "freizeit": Es muss nicht immer die Tasse Kaffee zur Torte sein. Tipps vom Barkeeper zu alkoholfreien Drinks bei der Kuchenparty.

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