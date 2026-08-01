Schmidt Max und das Camping-Glück

Drei verschiedene Arten von Camping erkundet der Schmidt Max zwischen Berchtesgadener Land und dem Bayerischen Wald. Welche Kriterien muss ein Platz erfüllen, der Glamping – also glamouröses Camping – anbietet? Außerdem besucht er eine Bäuerin im Chiemgau, die auf der Wiese neben dem Kuhstall bloß ein paar Stellplätze als Mikrocamping markiert und ein Badefass aufgebaut hat. Und er trifft eine junge Familie, die mit ihrem Naturcampingplatz mitten im Sternenpark an einer besonderen Campingkultur werkelt – ohne Sichtschutzhecken, mit einer großen Lagerfeuerstelle als "Dorfplatz" und einem Lichtkonzept, das den Blick auf die Milchstraße ermöglicht.