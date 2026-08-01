Gesellschaft
Schmidt Max und das Camping-Glück
Nicht alle Nachrichten aus der deutschen Wirtschaft sind ernüchternd: Es gibt einen Ort, der anscheinend boomt! Der deutsche Campingplatz.
- Produktionsland und -jahr:
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- Datum:
- Sendetermin
- 05.08.2026
- 12:50 - 13:20 Uhr
Die Übernachtungen erreichten im Jahr 2025 mit 45 Millionen einen neuen Rekord! Die Zahl der Wohnmobile in Deutschland hat sich seit 2019 verdoppelt. Und Campingland Nummer 1 ist Bayern.
Der Schmidt Max, Moderator der "freizeit", ist diesmal mit seinem eigenen Gespann aus den 1980er Jahren auf Entdeckungsreise. Denn die Campingwelt wird immer bunter: Dachzelte, Vans, immer größere Wohnmobile, aber auch immer mehr Menschen, die sich ohne Schlafsack und Isomatte auf dem Campingplatz einmieten. In Schlaffässern, Baumhäusern oder Safarizelten.
Drei verschiedene Arten von Camping erkundet der Schmidt Max zwischen Berchtesgadener Land und dem Bayerischen Wald. Welche Kriterien muss ein Platz erfüllen, der Glamping – also glamouröses Camping – anbietet? Außerdem besucht er eine Bäuerin im Chiemgau, die auf der Wiese neben dem Kuhstall bloß ein paar Stellplätze als Mikrocamping markiert und ein Badefass aufgebaut hat. Und er trifft eine junge Familie, die mit ihrem Naturcampingplatz mitten im Sternenpark an einer besonderen Campingkultur werkelt – ohne Sichtschutzhecken, mit einer großen Lagerfeuerstelle als "Dorfplatz" und einem Lichtkonzept, das den Blick auf die Milchstraße ermöglicht.