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Ein Mann steht auf einer Wiese, um ihn herum mehrere Falträder

Gesellschaft

Schmidt Max und die Klapprad-Reise

Die Hochphase der Klappräder in Deutschland begann zur Wirtschaftswunderzeit. Leider war das Rad nicht nur klappbar, sondern eben auch klapprig. Doch was damals zur Katastrophe für die deutsche Fahrradindustrie wurde und mit dem durchaus abschätzigen Begriff "Klapprad" unterging, erlebt im 21. Jahrhundert als "Faltrad" eine Renaissance - leicht, elektrisch und mit Gangschaltung.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
24.06.2026
12:51 - 13:21 Uhr

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Urlaub mit Gesundheits-, Sport- und Kulturangeboten ist zunehmend gefragt. "freizeit" "läuft" diesen Trends schon lange voraus - mit Themen wie "Stand-up-Paddling in Venedig", "Outdoor mit dem Taschenmesser" oder "Reise zum Risotto".

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