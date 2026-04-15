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Schmidt Max und die geretteten Dorfwirtschaften

Mit einem Schnitzel und einer Halben Bier ein bisserl mitretten - das ist die Mission vom Schmidt Max. Unterwegs mit dem Radl besucht er drei Dorfwirtschaften, die alle überleben durch besonderes Engagement.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Verfügbar
weltweit
Verfügbar bis:
bis 14.05.2026

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Oder die Renovierung des alten Gebäudes ist zu teuer. 2011 hatten etwa 500 bayerische Gemeinden kein Gasthaus mehr. Der Schmidt Max ist diesmal mit dem Radl unterwegs. Er besucht drei bayerische Dorfwirtschaften, die alle durch besonderes Engagement überleben.

Da ist das Familienerbstück in Schmiechen, das ein junges Pärchen für das Dorf erhalten will. Da ist der denkmalgeschützte Berggasthof in Schleching, der womöglich zum exklusiven Party-Ort umgebaut worden wäre - wenn nicht plötzlich eine große Spende eingegangen wäre. Und da ist der Kellerwirt in Haiming. Der Sonntagsstammtisch fand: "Wenn man abends ins Dorf fährt, die Schule ist dunkel, die Kirche ist dunkel und beim Wirtshaus brennt auch kein Licht mehr – dann fährst du in ein schwarzes Loch. Das ist eine Katastrophe!" Als der alte Wirt sich zur Ruhe setzte, kauften sie ihr Stammlokal kurzerhand selbst.

Die Mission vom Schmidt Max: Nach dem Radlausflug mit einem kühlen Getränk und einer Brotzeit ein bissl mitretten.

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