Schmidt Max und die geretteten Dorfwirtschaften

Da ist das Familienerbstück in Schmiechen, das ein junges Pärchen für das Dorf erhalten will. Da ist der denkmalgeschützte Berggasthof in Schleching, der womöglich zum exklusiven Party-Ort umgebaut worden wäre - wenn nicht plötzlich eine große Spende eingegangen wäre. Und da ist der Kellerwirt in Haiming. Der Sonntagsstammtisch fand: "Wenn man abends ins Dorf fährt, die Schule ist dunkel, die Kirche ist dunkel und beim Wirtshaus brennt auch kein Licht mehr – dann fährst du in ein schwarzes Loch. Das ist eine Katastrophe!" Als der alte Wirt sich zur Ruhe setzte, kauften sie ihr Stammlokal kurzerhand selbst.



Die Mission vom Schmidt Max: Nach dem Radlausflug mit einem kühlen Getränk und einer Brotzeit ein bissl mitretten.