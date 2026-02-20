Gesellschaft
Schmidt Max und das Wiener Schnitzel
Goldgelb paniert liegt das Wiener Schnitzel auf dem Teller. Die Panade hebt sich fluffig ab. Der Kartoffelsalat daneben leuchtet poliert. Wem läuft da nicht das Wasser im Mund zusammen?
- Produktionsland und -jahr:
-
- Datum:
- Sendetermin
- 01.04.2026
- 12:50 - 13:20 Uhr
Das Wiener Schnitzel ist ein weltumspannendes Gericht. Deshalb hat sich der Schmidt Max für "freizeit" auch darum gekümmert und ist gleich an den Ursprung dieses Gerichts gefahren - nach Wien.