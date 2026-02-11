Gesellschaft
Schmidt Max und der Römertopf
Mehr „out“ geht schon gar nicht mehr möchte man meinen, wenn die Rede auf den Römertopf kommt. Dabei ist dieses Kochgerät, das bald 50 Jahre alt wird, zeitgemäßer denn je.
- Produktionsland und -jahr:
-
- Datum:
- Verfügbar
- weltweit
- Verfügbar bis:
- bis 12.03.2026
Im Römertopf garen Speisen ohne eine Beigabe von Flüssigkeit. Das bedeutet, dass Saft, Aromen, Geschmack, Vitamine und Nährstoffe den Speisen voll erhalten bleiben. Auch auf Fett in jeder Form kann man verzichten. Außerdem bleibt die Küche sauber.
Kein Wunder also, dass der Schmidt Max sich von Otto Geisel, dem deutschen Experten für geschmack-und verantwortungsvolle Küche, zeigen lässt, wie dieses Wunderding funktioniert.
- Moderation - Max Schmidt