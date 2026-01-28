Hauptnavigation

3SAT
Sie sind hier:
  1. 3sat
  2. Gesellschaft
  3. freizeit
  4. Schmidt Max und die Kegelbahnen unter Denkmalschutz

Gesellschaft

Schmidt Max und die Kegelbahnen unter Denkmalschutz

Bier, Bayern und Brotzeit verbindet man gerne mit dem Kegeln. Dabei muss man den Bogen viel größer spannen. Schon die Ägypter haben vor 3500 Jahren diese „Präzisions-Sportart“ betrieben.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Verfügbar
weltweit
Verfügbar bis:
bis 26.02.2026

Mehr

sendetypical freizeit

freizeit

In Deutschland tauchte Kegeln bereits in einer Chronik im Jahr 1157 auf. Ein populäres Volkvergnügen, das die Protestanten vergeblich versucht hatten, während der Reformation wieder abzuschaffen.

Die ganz große Zeit des Kegelns begann Ende des 19. Jahrhunderts mit der Gründung vieler Vereine und der Blüte des Gasthaus-Wesens. Übrigens hat dieser Sport damals alle Gesellschaftsschichten fasziniert. Deshalb schaut sich der Schmidt Max Bahnen mit bäuerlichem, bürgerlichem und sogar aristokratischem Hintergrund an. Von der Wirtschaft übers Münchner Künstlerhaus bis ins Schloss zieht er mit Dr. Karl Gattinger vom Bayerischen Landesamt für Denkmalpflege, um die rund 60 verbliebenen Kegelbahnen vorzustellen, die unter Denkmalschutz stehen.

Meine Merkliste

Alle Inhalte auf Ihrer Merkliste sind noch mindestens 3 Tage verfügbar.

Sie haben derzeit keine Videos in Ihrer Merkliste

Sie können ein Video der Merkliste hinzufügen, indem Sie das "+" am Teaser oder Beitrag anwählen.

Live

Statische Headline

1h 7min

3sat Logo

Datenschutzeinstellungen

An dieser Stelle würden wir dir gerne die Datenschutz-Einstellungen anzeigen. Möglicherweise hast du einen Ad-Blocker oder ähnliches in deinem Browser aktivert, welcher dies verhindert. Falls du die Datenschutzeinstellungen sehen und bearbeiten möchtest, prüfe, ob ein Ad-Blocker oder ähnliches in deinem Browser aktiv ist und schalte es aus. So lange werden die standardmäßigen Einstellungen bei der Nutzung der 3sat Mediathek verwendet. Dies bedeutet, das die Kategorien "Erforderlich" und "Erforderliche Erfolgsmessung" zugelassen sind. Weitere Details erfährst du in unserer Datenschutzerklärung.

3sat Logo

Datenschutzeinstellungen

Offensichtlich ist in deinem Browser das Plugin "I don't care about Cookies" aktiviert. Eigentlich würden wir dir an dieser Stelle gerne die Datenschutzeinstellungen anzeigen. Dies wird durch das Plugin verhindert. Falls du die Webseite sehen und nutzen möchtest, prüfe, ob das Plugin in deinem Browser aktiv ist und schalte es aus.