Gesellschaft
Exit Einsamkeit (2/3) - Über Einsamkeit sprechen
Diese Folge der Dokureihe begleitet Vanelynn bei einem Fotoshooting. Lilli besucht ihre Mutter, Gordon besucht Berlin und Ellen ihre Heimatstadt Heilbronn.
- Produktionsland und -jahr:
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- Datum:
- Sendetermin
- 11.06.2026
- 23:25 - 00:05 Uhr
Einsamkeit ist ein Thema, über das kaum jemand spricht - obwohl viele betroffen sind. Eine Dokureihe über vier junge Menschen, die sich aus ganz unterschiedlichen Gründen isoliert fühlen.
Die Reihe zeigt, was Einsamkeit wirklich bedeutet.
"Exit Einsamkeit" begleitet die Kämpfe und Hoffnungen der jungen Leute - sensibel, berührend und ohne Klischees.