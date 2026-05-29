Gesellschaft
Exit Einsamkeit (3/3)
Diese Folge der Dokureihe begleitet Ellen allein auf Reisen. Lilli befindet sich im Ferienlager, Gordon versucht sich in Standup-Comedy, und Vanelynn geht zum Yoga.
- Produktionsland und -jahr:
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- Datum:
- Sendetermin
- 12.06.2026
- 00:05 - 00:35 Uhr
Einsamkeit ist ein Thema, über das kaum jemand spricht - obwohl viele betroffen sind. Eine Dokureihe über vier junge Menschen, die sich aus ganz unterschiedlichen Gründen isoliert fühlen.
Die Reihe zeigt, was Einsamkeit wirklich bedeutet.
"Exit Einsamkeit" begleitet die Kämpfe und Hoffnungen der jungen Leute - sensibel, berührend und ohne Klischees.