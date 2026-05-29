Gesellschaft
Exit Einsamkeit (1/3) - Einsam unter Menschen
Einsamkeit ist ein Thema, über das kaum jemand spricht - obwohl viele betroffen sind. Eine Dokureihe über vier junge Menschen, die sich aus ganz unterschiedlichen Gründen isoliert fühlen.
- Produktionsland und -jahr:
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- Datum:
- Sendetermin
- 11.06.2026
- 22:55 - 23:25 Uhr
Die Reihe zeigt, was Einsamkeit wirklich bedeutet. Ellen, 21, etwa wagt in Freiburg den Neustart und merkt, wie schwer echte Freundschaften in einer neuen Stadt entstehen. Gordon, 34, kämpft in Stuttgart mit Depressionen und der Sehnsucht nach Nähe.
Lilli, 20, fühlt sich in Cottbus mit ihren Überzeugungen allein - und leidet an einer Essstörung. Und Vanelynn, 34, hat als Influencerin viele Follower, doch hinter der perfekten Fassade ist sie manchmal einsam - ihr fehlen echte Begegnungen.
Die Dokumentationsreihe "Exit Einsamkeit" begleitet die Kämpfe und Hoffnungen der jungen Leute - sensibel, berührend und ohne Klischees.