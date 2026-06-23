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Ein altes Portrait von Donald Trump vor einem Architekturmodell.

Donald Trump - Schicksalsjahre eines Präsidenten

Von seinen Fans bewundert und verehrt, von vielen anderen kritisiert und verurteilt.

Gesellschaft -

Money Maker

Nach seiner Ausbildung in einer Militärschule und dem Studium der Wirtschaftswissenschaften steigt Donald Trump in das väterliche Unternehmen ein.

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Donald Trump - Schicksalsjahre eines Präsidenten

Von seinen Fans bewundert und verehrt, von vielen anderen kritisiert und im wahrsten Sinne des Wortes verurteilt – kaum ein Weltpolitiker polarisiert so wie Donald Trump. Überraschend besiegt der Immobilienmogul und Reality-Show-Star 2016 Favoritin Hillary Clinton im Rennen um das Weiße Haus und wird der 45. Präsident der Vereinigten Staaten. Nach seiner Wahlniederlage gegen Joe Biden im Jahr 2020 gelingt ihm ein spektakuläres und umstrittenes politisches Comeback. Mit seinem Sieg gegen die Demokratin Kamala Harris im November 2024 steht er nun vor seiner zweiten Amtszeit. Wie hat er das geschafft, trotz aller Skandale? Wer ist Donald Trump, welche Ereignisse aus seiner Kindheit und Jugend haben ihn geprägt? Was ist der Schlüssel zu seinem Erfolg und inwieweit ist Trump Spiegelbild der Vereinigten Staaten – eines Landes im Umbruch, hin- und hergerissen zwischen dem progressiven „Blick nach vorne“ und konservativer Rückbesinnung auf vergangene, vermeintlich glorreiche Tage?

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