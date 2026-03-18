Die Schweizer Alpen – Bräuche, Käuze, Aberglauben (3/4)

Jasmin Gäumann möchte Königin werden. Das ist doppelt erstaunlich, denn einerseits hat die Schweiz mit Monarchien wenig am Hut und andererseits ist die junge Frau in einer Disziplin aktiv, die jahrhundertelang eine Männerdomäne war: Jasmin Gäumann ist Schwingerin. Der Schweizer Nationalsport ist eine Mischung aus Freistil- und Sumo-Ringen. Nur dass die Athletinnen und Athleten ins Sägemehl steigen, statt auf die Matten. Die Bernerin entstammt einer traditionsbewussten Familie. Ihr Vater und ihre Brüder waren auch im Schwingsport aktiv und sind es zum Teil heute noch.