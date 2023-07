Gesellschaft

Schrauben, Schmutz und Männerträume - Die letzten Garagenhöfe im Nordosten

Sie waren keine baulichen Schönheiten, aber zu DDR-Zeiten sehr begehrt: die Garagenhöfe. Nicht nur für die wenigen Autobesitzer waren sie ein heiliges Gut. Wer einen Hinterhofstellplatz ergattert hatte, durfte sich glücklich schätzen und gab ihn so schnell nicht wieder her. Die Garagen wurden oft in nachbarschaftlicher Gemeinschaftsarbeit gebaut, später half man sich bei der Instandsetzung. Dicht an dicht standen die Zweckbauten jahrzehntelang oft am Rand von dicht besiedelten Plattenbauten und wurden zu privaten Rückzugsorten.

Datum: 21.07.2023