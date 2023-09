Gesellschaft

Mittelmeerflair am Hafen - Das Portugiesenviertel in Hamburg

Im Portugiesenviertel in Hamburg fühlt man sich inmitten des turbulenten Treibens auf den Straßen, in Restaurants und Weinläden mit südländischem Flair eher wie am Mittelmeer als in Hamburg. Am schönsten ist es dort im Frühling, wenn alle Restaurants Stühle und Tische auf die schmalen Gehwege gestellt haben, die Gäste in der Sonne sitzen, Fisch essen oder Galão trinken und sich dabei wie im Urlaub fühlen.

Datum: 22.09.2023