Gesellschaft

Ein Haus mit mehr als 100 Stuben

Tischchen, Stühlchen, Bettchen - jedes Teil hat Katja Schülke in hundertfacher Ausführung im Maßstab 1:12, doch jedes Mal etwas anders. Sie sammelt Puppenstuben und alles, was dazugehört. Mehr als 150 Exemplare zeigt sie in ihrem Puppenstuben-Museum in Darze bei Malchow, dem vermutlich einzigen Museum dieser Art in Norddeutschland.

Datum: 01.09.2023